Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодросток открыл стрельбу в московской школе

Школа, в которой произошел инцидент, находится в Войковском районе Москвы. Как отмечают в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что ученик принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него внутри здания.
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СК начал проверку из-за сообщений о стрельбе в московской школе

РБК11:12

СК начал проверку по факту стрельбы подростка в московской школе

Вечерняя Москва10:47

СК проверит информацию об ученике, принесшем пистолет в школу

РИА Новости08:53

СК проверяет инцидент со стрельбой в школе на севере Москвы

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В Москве ученик принес в школу пистолет и выстрелил в здании

ТАСС05:06

В МВД прокомментировали стрельбу в московской школе

РЕН ТВ05:55
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Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
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Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
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МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом

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Представители украинской радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только останутся в Золотом, но и увеличат численность добровольцев в демилитаризированной зоне.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

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