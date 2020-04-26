Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала свою тренировку во время карантина, веденного из-за пандемии коронавируса. Джорджина опубликовала в инстаграме видео, на котором она, облаченная в розовый спортивный костюм, делает приседания.

Подруга Роналду показала горячую тренировку во время карантина

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