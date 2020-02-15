Общество
Газета.RuПодругу акциониста Павленского задержали во Франции
Подруга российского акциониста Петра Павленского была задержала французской полицией по делу о вмешательстве в личную жизнь. Как сообщает телеканал BFMTV, девушку поместили под стражу после жалобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Бенжамена Гриво.
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Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Армия и оружие
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
«Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России», - сообщили в ОАК.
Футбол
Балотелли шантажировала 18-летняя девушка
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Культура
Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Экономика
Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Политика
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности
Сила Евросоюза будет работать на интересы Вашингтона, а не Европы, пока ЕС будет находиться под влиянием США и не станет самостоятельным.
Здоровье
Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми
Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Общество
Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
США направили Белоруссии оборудование для охраны границы
Как известно, Минэнерго США с 2013 года обеспечивает техникой республику в рамках проекта "Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на государственной границе Республики Беларусь".
Общество
Сбежавшая от карантина петербурженка не заражена коронавирусом
Тест на коронавирус, сданный петербурженкой Аллой Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, показал отрицательный результат, сообщил ее юридический представитель Виталий Черкасов 16 февраля корреспонденту ТАСС.
Авто
В России отзывают 20-летние автомобили BMW
Автоконцерн BMW объявил отзыв 1652 автомобилей 3-й серии, проданных с января 1998 по декабрь 2000 года.
Кино