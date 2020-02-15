Подруга российского акциониста Петра Павленского была задержала французской полицией по делу о вмешательстве в личную жизнь. Как сообщает телеканал BFMTV, девушку поместили под стражу после жалобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Бенжамена Гриво.

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