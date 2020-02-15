Общество

Газета.RuГазета.RuПодругу акциониста Павленского задержали во Франции

Подруга российского акциониста Петра Павленского была задержала французской полицией по делу о вмешательстве в личную жизнь. Как сообщает телеканал BFMTV, девушку поместили под стражу после жалобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Бенжамена Гриво.
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В посольстве России во Франции сообщили, что Павленский не обращался к ним за помощью

ТАСС13:25

С чем связано задержание Петра Павленского в Париже?

BFM.ru08:00

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru08:37

СМИ сообщили об аресте во Франции спутницы художника Павленского

РБК07:01

Парижская прокуратура рассказала о задержании Павленского

РИА Новости08:00

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Интерфакс05:48

Во Франции задержали подругу художника-акциониста Павленского

Известия07:07
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Общество

В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
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Известия 13:37
Общество

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В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
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МИД Белоруссии отрицает американское влияние на политику страны

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия не подвержена влиянию США.
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В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

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Мастер на все роли

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У ВСУ — 20 погибших и раненых, информация скрывается: сводка с Донбасса

На горловском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Кащенко открывали огонь по району населенных пунктов Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) и Доломитное из гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя

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СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

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Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
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Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

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Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
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Турция провоцирует обострение ситуации в Сирии, направляя боевикам оружие и бронетехнику

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Российский художник
Российский художник-акционист, издатель журнала «Политическая пропаганда». Известен своими акциями политической направленности, вызвавшими противоречивые оценки в обществе.
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