Общество

Inc. RussiaInc. RussiaПодрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет. Транспортная компания хочет взыскать с производителя воды «Нарзан» задолженность за автомобильные перевозки грузов.
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с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано
 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
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