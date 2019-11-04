с чего всё началось

Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет. Транспортная компания хочет взыскать с производителя воды «Нарзан» задолженность за автомобильные перевозки грузов.

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Фигурное катание Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

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