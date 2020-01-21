Финансы

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан эффект на экономику России от плана Путина

1 фото
Экономисты подсчитали эффект от повышения социальных расходов в рамках плана президента России Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному собранию.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Подсчитан эффект на экономику России от плана Путина

Lenta.ru05:12

Новые социальные расходы ускорят рост в розничной торговле РФ, но не слишком сильно

ПРАЙМ03:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Политика

Кремль отреагировал на информацию о плане Медведева по реформе власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы предлагал президенту Владимиру Путину собственный вариант реформы Конституции.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес

Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой Эшли Грэм родила первенца.
Экспресс газета 02:19
Политика

Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
Вестник Кавказа 02:08
Экономика

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
РИА Новости вчера в 04:36
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат

Газета.Ru 19 января в 12:47
Происшествия

Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:35
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
REGNUM вчера в 09:24
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Политика

Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность»

Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК 04:19
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Политика

В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ

Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
РИА Новости 02:14
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
RT на русском 04:42
Общество

Во вторник в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд

Во вторник, 21 января, в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Он стал пятым в январе 2020 года.
АиФ Санкт-Петербург 01:22
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Общество

Принц Гарри покинул Великобританию

Принц Гарри покинул вечером Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.
Газета.Ru вчера в 18:26
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

Кончаловский заявил о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Рамблер вчера в 06:34
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».
RT на русском 04:18
Теннис

Рублёв вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл австралийца Кристофера О’Коннела.
News.ru 04:49
Авто

Электрокары Tesla начали самопроизвольно ускоряться

Агентство Reuters сообщает о петиции, поступившей в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) от автовладельцев, в которой содержится просьба провести расследование и отозвать 500 000 машин Tesla из-за массовых случаев самопроизвольного ускорения.
Quto.ru вчера в 04:45
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс вчера в 14:01
Наука

Микропластик становится причиной смерти и потери репродуктивных способностей песчаными крабами

В новом исследовании ученые изучили влияние микроволокон пластика на смертность и репродуктивные функции взрослых особей песчаных крабов, а также на детенышей самого распространенного организма на пляжах Северной Америки.
Хайтек 03:53
Политика

На обсуждение плана Путина по изменению Конституции дали один день

Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.
Lenta.ru 05:26
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Здоровье

Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Столичный врач Александр Мясников в программе «О самом главном» озвучил 5 пять правил победы над раком — сообщает «Экономика Сегодня».
SMINEWS в Подольске 19 января в 23:49
Интернет

Microsoft начала потихоньку менять Windows 10

В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
ToDay News Ufa 05:10
Происшествия

В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода

В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Вести.Ru 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное