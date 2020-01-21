Экономисты подсчитали эффект от повышения социальных расходов в рамках плана президента России Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному собранию.

Подсчитан эффект на экономику России от плана Путина

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