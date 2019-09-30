Финансы

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе. Также там указано, что такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Объем серых зарплат в России составляет 10 трлн руб. в год, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, внесенном
 правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020–2022 годы.
РБК15:23

Подробнее о событии

В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России

РБК15:23

Правительство подсчитало объем «серых» зарплат в России

ПРАЙМ12:07

Правительство РФ рассказало об объеме «серых» зарплат в России

Комсомольская правда13:33

Подсчитан объем «серых» зарплат в России

Lenta.ru13:10

Кабинет министров оценил объём серых зарплат в России в 10 трлн рублей в год

Говорит Москва12:59

Назван объем «серых» зарплат в России

Газета.Ru12:22

Кабмин подсчитал, сколько россияне получают в виде серой зарплаты

Life.ru13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Политика

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Здоровье

В онкоцентре Блохина работает комиссия Минздрава

Комиссия Минздрава проработает в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина до конца недели.
Мойка78 15:36
Финансы

Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам

Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
Российская газета 03:00
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Космос

NASA отправит имена землян на Марс

Дни24 27 сентября в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» - «Бавария»: эксперты полагаются на успех гостей

Матч «Тоттенхэм» - «Бавария» пройдет 1-го октября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
ODDS.ru вчера в 02:48
Наука

Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»

В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Политика

Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию

Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Общество

С 1 октября будут запрещены хостелы в жилых домах

Согласно новому закону, жилые помещения, включая частные дома, запрещено использовать для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
Волга-Каспий 06:36
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Происшествия

В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

Рамблер 14:08
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Экономика

США готовит для Китая финансовую экзекуцию

Отмечается, что только один слух об этом привел к падению цен акций крупнейших китайских компаний, а также общей капитализации на миллиарды долларов.
Политическая Экспертиза 03:38
Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Кино

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Происшествия

В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

Российская газета 16:06
Политика

СМИ сообщили об отказе «Мисс Украина-2019» говорить по-украински

РЕН ТВ 15:02
Наука

Определена мощность укуса тираннозавра

По оценке исследователей, наибольшая сила укуса T. Rex составляла 64 тыс. ньютонов или 7,1 тонн.
Дилетант 07:15
Политика

Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет

Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Общество

Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда

Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Недвижимость

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.
Дождь 06:01
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Армия и оружие

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное