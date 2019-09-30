Финансы

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе. Также там указано, что такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.
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с чего всё началось
Объем серых зарплат в России составляет 10 трлн руб. в год, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, внесенном
 правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020–2022 годы.
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