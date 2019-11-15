Экономика
Lenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян
Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
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с чего всё началось
Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).РБКвчера в 16:00
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Музыка
Бузова пообещала выступить на «Евровидении»
Музыка
Little Big опубликовали новый музыкальный клип
Эпатажная музыкальная группа Little Big опубликовала на своем аккаунте в Youtube клип на новую песню "GO BANANAS".
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Общество
Медведев вспомнил о пении в хоре
Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым в машине
Пропавшего 43-летнего жителя хохольского села Костенки нашли мертвым в машине в ночь на пятницу, 15 ноября.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
Политика
Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж
Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Энергетика
Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана
Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Политика
В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»
Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
Авто
В России появились новые версии Mercedes-Benz CLA
Российские дилеры марки объявили старт приема заказов на второе поколение Mercedes-Benz CLA в «заряженном» исполнении AMG 35 и в кузове «универсал».
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Единоборства
Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Футбол
Мартинес заявил, что матч с Россией станет испытанием для Бельгии
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что будет играть на победу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой России.
Происшествия
В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.