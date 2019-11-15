Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян

Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).
РБКвчера в 16:00

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Ученые подсчитали, насколько ударит по кошельку выход на заслуженный отдых

Комсомольская правда09:17

С пенсиями будет все хуже, а у многих россиян их вообще не будет

Свободная Пресса09:37

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

RT на русском 09:36
Музыка

Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

URA.Ru вчера в 19:25
Музыка

Little Big опубликовали новый музыкальный клип

Эпатажная музыкальная группа Little Big опубликовала на своем аккаунте в Youtube клип на новую песню "GO BANANAS".
VSE42.RU 09:19
Общество

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
ТАСС 09:16
Общество

Медведев вспомнил о пении в хоре

Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Lenta.ru 11:23
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
News.ru 09:04
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Происшествия

Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым в машине

Пропавшего 43-летнего жителя хохольского села Костенки нашли мертвым в машине в ночь на пятницу, 15 ноября.
РИА Воронеж 06:45
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Здоровье

Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии

Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
News.ru вчера в 08:47
Происшествия

В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

REGNUM вчера в 11:16
Политика

Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж

Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.
Газета.Ru 10:13
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Наука

Сильный изгиб смягчил многослойный графен

N+1 02:13
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Энергетика

Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана

Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Finam.Ru 10:12
Политика

В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»

Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
РИА Новости 12:01
Авто

В России появились новые версии Mercedes-Benz CLA

Российские дилеры марки объявили старт приема заказов на второе поколение Mercedes-Benz CLA в «заряженном» исполнении AMG 35 и в кузове «универсал».
SpeedMe 07:48
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости 10:35
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Газета.Ru 00:29
Единоборства

Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Vprognoze.ru 02:19
Футбол

Мартинес заявил, что матч с Россией станет испытанием для Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что будет играть на победу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой России.
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Происшествия

В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
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Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
РИА Новости 05:36
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