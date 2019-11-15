Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).

с чего всё началось

Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.

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