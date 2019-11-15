Экономика
Lenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян
Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
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с чего всё началось
Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).РБКвчера в 16:00
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Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Футбол
Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует умертвить 30 медведей
Бизнесмен и владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков высказался о своем намерении сократить содержащихся в учреждениях бурых медведей с 40 до 10-12 особей, сообщает «Интерфакс».
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Игры
Новая Mass Effect уже в разработке (Kotaku)
По информации Kotaku, BioWare разрабатывает новые Mass Effect и Anthem. Две студии BioWare в Техасе и в Эдмонтоне заняты новой Anthem.
Наука
Учёные объяснили нелюбовь людей к брокколи
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
Наука
Основные источники метана обнаружены с воздуха
Исследовав территорию американского штата Калифорния, ученые подсчитали, что до половины всего выбрасываемого в воздух метана исходит из 564 точечных источников и объектов инфраструктуры менее десяти метров в поперечнике.
Теннис
Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев потерял математические шансы на выход в 1/2 финала Итогового чемпионата АТР в Лондоне (Великобритания).
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
Общество
Умерла онкобольная Айгуль Фазыйлова, искавшая приемную семью для сына
Сегодня в Казани умерла 30-летняя Айгуль Фазыйлова.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Политика
Двое осуждённых за шпионаж граждан РФ помилованы в Литве
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух граждан России, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж.
Общество
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин
Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Политика
Турция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»
Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Экономика
Германия отменит «налог солидарности» с землями бывшей ГДР
«Налог солидарности» был введён после воссоединения Германии в 1991 году.