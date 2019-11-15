Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян

Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Ученые подсчитали, насколько ударит по кошельку выход на заслуженный отдых

Комсомольская правда09:17

С пенсиями будет все хуже, а у многих россиян их вообще не будет

Свободная Пресса09:37

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30
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Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Вести.Хайтек вчера в 00:14
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:57
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует умертвить 30 медведей

Бизнесмен и владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков высказался о своем намерении сократить содержащихся в учреждениях бурых медведей с 40 до 10-12 особей, сообщает «Интерфакс».
UfacityNews.ru 03:46
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
РИА Новости 12:08
Игры

Новая Mass Effect уже в разработке (Kotaku)

По информации Kotaku, BioWare разрабатывает новые Mass Effect и Anthem. Две студии BioWare в Техасе и в Эдмонтоне заняты новой Anthem.
Cyber.sports.ru 13:00
Наука

Учёные объяснили нелюбовь людей к брокколи

News.ru 11:32
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
REGNUM вчера в 07:51
Наука

Основные источники метана обнаружены с воздуха

Исследовав территорию американского штата Калифорния, ученые подсчитали, что до половины всего выбрасываемого в воздух метана исходит из 564 точечных источников и объектов инфраструктуры менее десяти метров в поперечнике.
Популярная механика 12:35
Шоу-бизнес

Малахов сообщил о пропаже актрисы Татьяны Дорониной

URA.Ru 01:20
Теннис

Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев потерял математические шансы на выход в 1/2 финала Итогового чемпионата АТР в Лондоне (Великобритания).
Чемпионат 12:08
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Наука

Сильный изгиб смягчил многослойный графен

N+1 02:13
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
REGNUM 09:54
Общество

Умерла онкобольная Айгуль Фазыйлова, искавшая приемную семью для сына

Сегодня в Казани умерла 30-летняя Айгуль Фазыйлова.
Московский Комсомолец 09:52
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 11:14
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru вчера в 12:09
Политика

Двое осуждённых за шпионаж граждан РФ помилованы в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух граждан России, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж.
REGNUM 03:56
Общество

Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Известия вчера в 14:30
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин

Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Газета DAILY вчера в 15:24
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Политика

Турция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»

Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.
Взгляд.ру вчера в 04:34
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости 11:34
Экономика

Германия отменит «налог солидарности» с землями бывшей ГДР

«Налог солидарности» был введён после воссоединения Германии в 1991 году.
Говорит Москва 12:30
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