Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян

Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).
РБКвчера в 16:00

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Ученые подсчитали, насколько ударит по кошельку выход на заслуженный отдых

Комсомольская правда09:17

С пенсиями будет все хуже, а у многих россиян их вообще не будет

Свободная Пресса09:37

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30
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Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
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Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 12:19
Происшествия

Во Франции задержали двух мужчин, угрожавших покушением на Макрона

Два человека, угрожавших совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, задержаны французскими правоохранителями.
REGNUM 13:05
Происшествия

Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне

Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.
Слово и Дело 18:32
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ 19:19
Армия и оружие

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы «Калибров».
Взгляд.ру 20:20
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Общество

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Петербургский дневник 13 ноября в 03:18
Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС 19:35
Политика

Трамп помиловал двух американских военных

Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.
RT на русском 20:02
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Футбол

Гол Месси принес сборной Аргентины победу над Бразилией

Газета.Ru 14:07
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Телеканал 360° 15:45
Политика

Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Хоккей

Зубов получил перстень зала хоккейной славы

Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Зубов получил перстень члена зала хоккейной славы НХЛ.
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Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Футбол

Роналду в шутку отобрал телефон у фаната, который снимал его из машины (видео)

Неожиданно для всех Роналду подбежал к машине и с криком: «Прекратите запись!» отобрал смартфон у фаната.
Матч ТВ 01:42
Футбол

Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы впервые в истории

Сборная Финляндии по футболу впервые обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 18:30
Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой спеть на «Евровидении»

Lenta.ru 19:48
Политика

США расширили «черный список» по Кубе

США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей.
Коммерсантъ 18:53
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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