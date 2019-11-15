Экономика
Lenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян
Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Происшествия
Во Франции задержали двух мужчин, угрожавших покушением на Макрона
Два человека, угрожавших совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, задержаны французскими правоохранителями.
Происшествия
Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне
Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Армия и оружие
Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»
Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы «Калибров».
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Политика
Трамп помиловал двух американских военных
Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Политика
Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Хоккей
Зубов получил перстень зала хоккейной славы
Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Зубов получил перстень члена зала хоккейной славы НХЛ.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Футбол
Роналду в шутку отобрал телефон у фаната, который снимал его из машины (видео)
Неожиданно для всех Роналду подбежал к машине и с криком: «Прекратите запись!» отобрал смартфон у фаната.
Футбол
Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы впервые в истории
Сборная Финляндии по футболу впервые обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
США расширили «черный список» по Кубе
США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.