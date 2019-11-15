Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан размер будущих пенсий россиян

Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента). Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе.
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с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.
РБКвчера в 16:00

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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты сделали прогноз по соотношению пенсий и зарплат до 2050 года

ФедералПрессвчера в 23:24

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

«Бедным станет сложнее заработать на пенсию»: Экономисты раскрыли, сколько получат пожилые в России

Царьград02:24

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Вести.Ru 02:25
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного

Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
7Дней.ру вчера в 17:00
Политика

Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13 ноября в 12:31
Политика

Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Газета.Ru 03:58
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 вчера в 01:41
Гаджеты

В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android

Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.
Актуальные Новости 03:48
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Происшествия

Адвокат сообщил о психоэмоциональном состоянии историка Соколова

РБК вчера в 20:53
Здоровье

Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови

Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Medical Note вчера в 10:28
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Общество

Миллер не поверил в прогноз Гидрометцентра о «розовой» зиме

«По прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой», — заявил Миллер, но уточнил, что этом «средняя температура по больнице».
Телеканал 360° вчера в 13:48
Транспорт

Открытие терминала С в Шереметьево запланировано на январь 2020 года

ТАСС 03:32
Происшествия

Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево

Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.
Вести.Ru 02:37
Общество

Российские банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Банки России предупредили граждан страны о новом способе кражи денег с карт.
Ореанда-Новости вчера в 04:42
Авто

Роспатент показал новые детали нового «Русского Прадо» от УАЗ

Ульяновский автопроизводитель оформил патент еще на ряд деталей готовящегося к выходу сильно переделанного внедорожника УАЗ «Патриот», дебют которого намечается на будущий год.
Pnzdrive вчера в 22:48
Общество

Суд отказался рассматривать иски службы такси к оппозиционерам

В исках о возмещении убытков по факту несогласованной акции 27 июля ответчиками выступали Илья Яшин, Юлия Галямина, Алексей Навальный и Любовь Соболь.
Говорит Москва 05:03
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

Алтайский губернатор решил проводить «прямые линии» после жалобы Медведеву

Команда регионального Правительства всерьёз задумалась о необходимости формата прямого общения местной публики со своим руководителем, особенно после эпизода со встречей жительницы пос. Санниково с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, во время его рабочего визита на Алтай, два дня назад.
SM News 04:03
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
News.ru вчера в 17:15
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов стал рекордсменом КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов обновил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству сухого времени.
Kazanfirst.ru вчера в 11:42
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Музыка

Бузова намерена выступить на Евровидении

Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
Политическая Экспертиза вчера в 20:47
Единоборства

Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем

Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
Вести.Ru вчера в 00:50
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Политика

МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 03:47
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