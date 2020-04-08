Экономика
Lenta.ruПодсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.
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Технологии
В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Армия и оружие
Иранский беспилотник пролетел под носом у американских ЗРК «Patriot», а его даже не заметили
An #Iraqi media associated with #PMU. pic.twitter.com/Hy0DhPl7En — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) April 6, 2020 Американская сторона пока что предпочитает не комментировать беспрепятственный доступ иранских беспилотников в районы крупнейших американских военных баз на территории Ирака, однако, специалисты отмечают, что это прекрасная демонстрация бесполезности американских систем ПВО/ПРО.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Политика
В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Происшествия
Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Происшествия
В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня
В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Экономика
Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
В Петербурге суды зарегистрировали 84 дела о нарушении самоизоляции
Мировые суды Петербурга зарегистрировали 84 дела о нарушении режима самоизоляции.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
Цены на квартиры в новостройках из-за нерабочего апреля могут упасть на 20-30%.
Происшествия
Мужчина напал на продуктовый магазин в Якутске
По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор.
Футбол
Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»
Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
Происшествия
СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
Политика
Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина
Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи
Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
Шоу-бизнес
Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.