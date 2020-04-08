Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Армия и оружие Иранский беспилотник пролетел под носом у американских ЗРК «Patriot», а его даже не заметили An #Iraqi media associated with #PMU. pic.twitter.com/Hy0DhPl7En — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) April 6, 2020 Американская сторона пока что предпочитает не комментировать беспрепятственный доступ иранских беспилотников в районы крупнейших американских военных баз на территории Ирака, однако, специалисты отмечают, что это прекрасная демонстрация бесполезности американских систем ПВО/ПРО.

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Политика В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Происшествия Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.

Происшествия В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.

Политика Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Футбол Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед» Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.