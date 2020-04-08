Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.
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СМИ назвали сумму «денежной подушки» РФ

News.ru20:57

Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб

РБК17:01

РБК: Власти накопили перед кризисом финансовую подушку на 18 трлн рублей

URA.Ru19:17

Назван размер финансовой подушки России перед кризисом

Smolnarod.ru18:11

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Lenta.ru17:31

Российские власти накопили перед кризисом почти 18 триллионов рублей

Эхо Москвы20:05
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Технологии

В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
Игромания.ру 17:06
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Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Ревизор.ру 11:00
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Общество

ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Известия 09:46
Армия и оружие

Иранский беспилотник пролетел под носом у американских ЗРК «Patriot», а его даже не заметили

An #Iraqi media associated with #PMU. pic.twitter.com/Hy0DhPl7En — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) April 6, 2020 Американская сторона пока что предпочитает не комментировать беспрепятственный доступ иранских беспилотников в районы крупнейших американских военных баз на территории Ирака, однако, специалисты отмечают, что это прекрасная демонстрация бесполезности американских систем ПВО/ПРО.
Avia.pro 17:27
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Политика

В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 20:19
Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 15:20
Происшествия

Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Твой Иркутск 21:39
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru 18:09
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Вести.Ru 21:00
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru 04:22
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru 18:19
Происшествия

В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня

В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
Информ Полис online 21:17
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 18:46
Экономика

Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Lenta.ru 20:55
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Происшествия

В Петербурге суды зарегистрировали 84 дела о нарушении самоизоляции

Мировые суды Петербурга зарегистрировали 84 дела о нарушении режима самоизоляции.
Петербургский дневник 14:41
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

Цены на квартиры в новостройках из-за нерабочего апреля могут упасть на 20-30%.
Деловое.ТВ вчера в 04:17
Происшествия

Мужчина напал на продуктовый магазин в Якутске

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор.
Якутия 24 21:48
Футбол

Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
Советский спорт 11:51
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СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Политика

Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина

Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Военное обозрение 06:15
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
News.ru 19:24
Шоу-бизнес

Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
ФАН вчера в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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