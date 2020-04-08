Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале 2020 года при ценах на нефть выше $42,4 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.

с чего всё началось

Общество Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны EADaily напоминает, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Политика Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

Футбол Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Политика «Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии Руководитель Ставропольского регионального общественно-волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, депутат Думы Ставропольского края от фракции "Единая Россия" Дмитрий Шуваев заявил, что добровольцы "Единой России" не забыли и о людях без определенного места жительства.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.