Экономика
Lenta.ruПодсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.
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с чего всё началось
Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале 2020 года при ценах на нефть выше $42,4 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.РБК17:01
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Общество
Рейс из Хабаровска в Сеул за россиянами вновь отложен
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Оппозиция Венесуэлы расследует уход «Роснефти» из страны
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Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Список сайтов с бесплатным доступом утвержден в России
Минкомсвязь РФ включила в список социально значимых российских интернет-ресурсов крупнейшие соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, СМИ и новостные агрегаторы.
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Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
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Гран-при Канады «Формулы-1» перенесли на неопределённый срок
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Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
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В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4
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В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
Происшествия
Асфальт снова треснул на Холмском перевале
Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Политика
«Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии
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Кино
Сальма Хайек рассказала о первой в своей карьере роли супергероини
Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о съемках в супергеройском фильме Marvel "Вечные" Хлои Чжао, передает flickeringmyth.com.
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
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Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Общество
Присутствующий на заседании Мосгордумы депутат заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19.
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.