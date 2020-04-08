Коронавирус
Lenta.ruПодсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на основе данных Банка России.
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с чего всё началось
Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке — составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.РБКвчера в 17:01
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Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Происшествия
В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом
COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы
Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние
Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Кино
Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 апреля 2020 выросло до 5,1 тысяч человек
Общее число выявленных в Москве случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 5181.
Общество
Опубликовано измененное расписание ЕГЭ
На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Общество
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
Политика
Медведев считает, что США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Москва, 8 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Алтайским предпринимателям разрешат возобновить деятельность в нерабочий месяц
В Алтайском крае предприятиям, не вошедшим в перечень организаций, которые могут продолжить работу в объявленный президентом нерабочий месяц, разрешат возобновить свою деятельность.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Музыка
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
Во вторник, 7 апреля, от осложнений коронавируса COVID-19 скончался американский певец Джон Прайн, который пять десятилетий писал и исполнял песни в стиле кантри- и фолк-музыки, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Политика
США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
Наука
Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Учеными в последние годы открыто много вирусов достаточно крупных размеров.
Общество
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Наука
Создан полимерный гель, который способен увеличить добычу нефти
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.