Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
В Тамбовской области продолжает расти число заболевших ОРВИ
За истекшую неделю, с 18 по 24 ноября, число заболевших ОРВИ в Тамбовской области незначительно выросло на 11%.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Здоровье
Ученые рассказали о мерах предотвращения преждевременной смерти
Ученые из Национального университета Сеула в Южной Корее обнаружили, что метаболический синдром, при котором у пациентов повышаются кровяное давление, сахар в крови, накапливается жир в брюшной полости и наблюдается высокий уровень холестерина, может привести к опасным для жизни сердечно-сосудистым болезням.
Шоу-бизнес
Басков осудил травлю Софии Ротару
Политика
Миллер назвал препятствие для продолжения транзита через Украину
Ранее в ноябре сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Авто
Новый китайский купе-кроссовер Lynk&Co построили на платформе Volvo
Модель, получившая нехитрое обозначение 05, построена на разработанной Geely и Volvo платформе CMA – той самой, что стала основой для шведского паркетника XC40 последнего поколения.
Футбол
Тренер «Байера» заявил, что доволен результатом матча с «Локомотивом»
Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бос прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминикане, сообщает газета Diario Libre.
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Гаджеты
Драйвер GeForce 441.41 WHQL «заточен» под Halo: Reach и Quake 2 RTX
Речь идёт о сборке NVIDIA GeForce 441.41 WHQL, которая должна улучшить производительность «зелёных» видеокарт в Halo: Reach.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Происшествия
Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Наука
Пермские физики придумали бесперебойный интернет для Арктики
При перепаде температур появляется пироэлектрический эффект, который делает неработоспособными интегрально-оптические схемы, что приводит к отключения интернет-соединений и навигации.
Общество
Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году
Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.
Политика
Зеленский раскрыл детали телефонной беседы с Путиным
Детали разговора Зеленский раскрыл на брифинге в Таллине после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Происшествия
ЧП в котельной в Воронеже: слесарь погиб, почти сотня домов без тепла
Слесарь филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» погиб при проведении работ по опрессовке оборудования в котельной в Воронеже 26 ноября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.