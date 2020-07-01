Политика
Lenta.ruПодсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» приведут к блокировке около 700 миллионов евро инвестиций в завершение его строительства. Ущерб от новых ограничений подсчитали в пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Как пишет газета Handelsblatt, Шрёдер высказал свою позицию в заявлении для открытого слушания экономического комитета бундестага, запланированного на среду, 1 июля.RT на русском04:25
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Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Политика
Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке номер 90, который находится в школе 1241 на улице Николаева.
Москва 24 05:30
Гаджеты
Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми
В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.
iXBT.com 03:47
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Чечня показала самую высокую явку в 84,62%
Самая высокая явка была зафиксирована в Чечне - 84,62%. Самая низкая оказалась в Мурманской области - 32,68%.
Московский Комсомолец 04:02
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
Общество
ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске
Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Общество
С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
RT на русском 01:13
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Явка в Екатеринбурге по итогам голосования составит 35%. Прогноз мэра
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%.
URA.Ru 03:16
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика
Богатейшие россияне потеряли с начала года почти 32 миллиарда долларов
С начала 2020 года совокупное состояние богатейших россиян снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов.
Ридус 04:40
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру вчера в 13:47
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о страданиях комика Гарико Харламова из-за его супруги актрисы Кристины Асмус.
Peterburg2.ru вчера в 19:35
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
Новые автомобили вчера в 08:07
Здоровье
256 человек заболели коронавирусом за сутки в Свердловской области
В Свердловской области ещё 256 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
Спорт
ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода
На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
Советский спорт вчера в 15:04