с чего всё началось

Новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» приведут к блокировке около 700 миллионов евро инвестиций в завершение его строительства. Ущерб от новых ограничений подсчитали в пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Политика Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке номер 90, который находится в школе 1241 на улице Николаева.

Гаджеты Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 617

Общество ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске. 4

Фигурное катание Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !" 10

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Общество Явка в Екатеринбурге по итогам голосования составит 35%. Прогноз мэра Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%. 2

Транспорт Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий. 9

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей "Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства. 98