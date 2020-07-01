Политика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» приведут к блокировке около 700 миллионов евро инвестиций в завершение его строительства. Ущерб от новых ограничений подсчитали в пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
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В Берлине осудили политику США в отношении «Северного потока — 2»

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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
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Общество

Выбраны новые победители программы «Миллион призов»

В столице прошел очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 255 444 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:49
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс 29 июня в 04:13
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Наука

Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете

Ученые выяснили, что пациенты с сахарным диабетом II типа или ожирением могут защититься от повреждения кровеносных сосудов с помощью препаратов для лечения болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 04:00
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Общество

Стычки шахтеров и полиции произошли возле офиса президента Украины

Известия 05:33
Армия и оружие

Китай представил электромагнитное оружие будущего

В отличие от обычного огнестрельного оружия, которое использует зажигание пороха, чтобы вытолкнуть пулю из ствола оружия с высокой скоростью, спиральный или рельсовый пистолет использует электромагнитную силу для ускорения снаряда, когда он движется вдоль ствола оружия.
Ежедневные Новости Владивостока 28 июня в 15:38
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
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Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
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Наука

Учеными разработана перчатка, способная переводить с языка жестов

Создана роботизированная перчатка, которая может стать переводчиком с языка жестов.
ToDay News Ufa вчера в 16:09
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Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
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Общество

Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
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Здоровье

Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей

Ученые выяснили, что пожилым людям алкоголь в умеренных количествах приносит большую пользу, помогая сохранить мозг в тонусе.
Профиль вчера в 10:22
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Здоровье

Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
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Наука

Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено

Evo-rus.com вчера в 08:40
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Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
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Общество

Вакцинацию от коронавируса начнут с входящих в группу риска людей

25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19.
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Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

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Шоу-бизнес

Мария Машкова позирует в жакете на голое тело

1 июля актриса опубликовала в своем Инстаграме необычный кадр. На фото Машкова позирует, закрыв глаза и подставив лицо солнечным лучам.
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
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Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

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Общество

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу

Граждан ждет денежная прибавка к пенсии в размере от 3 000 до 3 500 рублей.
Evo-rus.com 04:31
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Экономика

Экономика Великобритании рекордно рухнула

По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
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