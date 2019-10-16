Экономика
Lenta.ruПодсчитан ущерб экономике от травм россиян на работе
Российская экономика потеряла в 2018 году 1,6 процента ВВП (1,67 триллиона рублей) по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России (ВНИИ труда).
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Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда
Life.ruвчера в 21:51
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