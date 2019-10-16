Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан ущерб экономике от травм россиян на работе

Российская экономика потеряла в 2018 году 1,6 процента ВВП (1,67 триллиона рублей) по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России (ВНИИ труда).
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с чего всё началось

Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.
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На прошедшем мероприятии Made by Google в Нью-Йорке, Google раскрыла дату запуска игрового сервиса Google Stadia, который призван заменить консоли.
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