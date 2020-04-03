Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

РБК03:33

Срок завершения ремонта «Адмирала Кузнецова» сдвинулся на конец 2022 года

ТАСС03:24

Глава ОСК назвал сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Известия02:54

Глава ОСК назвал сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

RT на русском02:55

Названа сумма ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Московский Комсомолец02:47

Авианосец «Адмирал Кузнецов» передадут флоту после ремонта в 2022 году

РИА Новости02:43

«Адмиралу Кузнецову» не расчистили место

Коммерсантъвчера в 18:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Политика

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 06:27
Политика

Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Ридус вчера в 19:11
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике

Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
ФАН 06:29
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Политика

Путин поручил приступить к тестированию беспилотных автомобилей

Президент России Владимир Путин поручил правительству начать организованное тестирование беспилотных автомобилей на российских дорогах.
iReactor 06:37
Общество

Власти Челябинской области продлят режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области для граждан из-за угрозы коронавируса будет продлен в регионе до 19 апреля, сообщил в пятницу губернатор области Алексей Текслер.
РИА Новости 03:14
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru 01 апреля в 17:02
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:04
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Наука

Рассчитана диффузия в нанополостях твердых ядерных топлив

Индикатор вчера в 14:12
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Bash.News 02:04
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
Общество

Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
Парламентская газета 03:56
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Daily Storm 06:10
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Происшествия

ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Российская газета 05:11
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Гаджеты

Samsung Electronics стремится создать собственное «складное стекло»

Samsung Galaxy Z Flip Как сообщают южнокорейские источники, подразделение Samsung Electronics Mobile Division компании Samsung Electronics исследует возможность самостоятельно выпускать сгибающиеся защитные стёкла для смартфонов и других устройств.
3DNews 05:29
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 01 апреля в 11:19
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако модель еще даже не получила ОТТС.
Автоновости дня 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное