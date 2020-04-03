Происшествия
Lenta.ruПодсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
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Политика
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Политика
Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике
Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Политика
Путин поручил приступить к тестированию беспилотных автомобилей
Президент России Владимир Путин поручил правительству начать организованное тестирование беспилотных автомобилей на российских дорогах.
Общество
Власти Челябинской области продлят режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области для граждан из-за угрозы коронавируса будет продлен в регионе до 19 апреля, сообщил в пятницу губернатор области Алексей Текслер.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Наука
Рассчитана диффузия в нанополостях твердых ядерных топлив
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Общество
Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам
Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Происшествия
ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области
В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Гаджеты
Samsung Electronics стремится создать собственное «складное стекло»
Samsung Galaxy Z Flip Как сообщают южнокорейские источники, подразделение Samsung Electronics Mobile Division компании Samsung Electronics исследует возможность самостоятельно выпускать сгибающиеся защитные стёкла для смартфонов и других устройств.
Общество
В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако модель еще даже не получила ОТТС.