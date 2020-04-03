Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

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