Происшествия

РБКРБКГлава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

РБК03:33

Срок завершения ремонта «Адмирала Кузнецова» сдвинулся на конец 2022 года

ТАСС03:24

Авианосец «Адмирал Кузнецов» передадут флоту после ремонта в 2022 году

РИА Новости02:43

Глава ОСК назвал сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Известия02:54

Названа сумма ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Московский Комсомолец02:47

Глава ОСК назвал сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

RT на русском02:55

«Адмиралу Кузнецову» не расчистили место

Коммерсантъвчера в 18:15
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Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Общество

Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал субъектам не менять время продажи алкоголя, пишет ТАСС.
Газета.Ru 07:05
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 08:06
Армия и оружие

Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБК 06:32
Происшествия

В Приморье произошло частичное обрушение моста

В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Известия 06:39
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Ведомости вчера в 08:54
Технологии

Не переживайте, графическое ядро Sony PlayStation 5 будет работать на максимальной частоте всегда, когда будет нужно

Главный системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) рассказал, что частоты CPU и GPU консоли будут максимальными всегда, когда это будет необходимо — лимита мощности системы для этого будет достаточно.
iXBT.com вчера в 17:49
Политика

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
РБК 07:43
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости вчера в 14:27
Экономика

Батурина обошла Бакальчук в списке богатейших женщин России

BFM.ru 05:40
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва вчера в 05:52
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Гаджеты

Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Megaobzor.com 06:04
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости 05:40
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Политическая Экспертиза 04:29
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
РБК 07:14
Политика

Путин проведет совещание по нефти на фоне ситуации на рынке

Совещание с участием президента России Владимира Путина по нефти пройдет на фоне ситуации на рынках и после обсуждения президентом этой темы с главами других стран, включая лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Экономика

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Реальное время 08:04
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Газета.Ru 07:34
Происшествия

ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Газета.Ru 08:00
Политика

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
РИА Новости 05:58
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Общество

В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 06:55
Общество

В Праге с площади убрали памятник советскому маршалу Коневу

РБК 07:52
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

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