Происшествия
РБКГлава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн
Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Политика
Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам
Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Общество
Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал субъектам не менять время продажи алкоголя, пишет ТАСС.
Общество
В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Происшествия
В Приморье произошло частичное обрушение моста
В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Технологии
Не переживайте, графическое ядро Sony PlayStation 5 будет работать на максимальной частоте всегда, когда будет нужно
Главный системный архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) рассказал, что частоты CPU и GPU консоли будут максимальными всегда, когда это будет необходимо — лимита мощности системы для этого будет достаточно.
Политика
Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Гаджеты
Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro
Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Политика
Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
Политика
Путин проведет совещание по нефти на фоне ситуации на рынке
Совещание с участием президента России Владимира Путина по нефти пройдет на фоне ситуации на рынках и после обсуждения президентом этой темы с главами других стран, включая лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля
Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Происшествия
ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Политика
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции
Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество