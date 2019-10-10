Экономика
Lenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России
В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек. Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
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Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Политика
Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну в 2015 году, когда подписал Минские соглашения.
РБК вчера в 22:56
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Здоровье
Белгородскую модель семейной медицины могут внедрить в стране
Мир Белогорья вчера в 09:16
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Экономика
Всемирный банк ожидает замедление роста российской экономики
Согласно новому прогнозу Всемирного банка, рост российской экономики по итогам года не превысит 1%. Еще в июне прогнозировался рост ВВП России на уровне 1,2%. ВВП Валовый внутренний продукт — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года.
Инфо24 вчера в 02:59
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Политика
Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс
ТВ Центр вчера в 09:52
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru 08 октября в 05:28
Кино
Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»
Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
КиноПоиск вчера в 02:04
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза 07 октября в 16:27
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.
Газета.Ru вчера в 22:45
Армия и оружие
Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа
В конце сентября издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, со ссылкой на источники в разведывательных службах Норвегии и странах НАТО сообщило, что на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген были замечены бойцы российского спецназа.
РБК 07 октября в 14:09
Политика
Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Происшествия
В Томской области три человека погибли при пожаре в бане
Три человека погибли в среду вечером при пожаре в бане в селе Беляй на юге Томской области. Личности погибших устанавливаются.
ТАСС вчера в 22:44
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета вчера в 13:37
Армия и оружие
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия
В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных
Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru вчера в 11:12
Происшествия
Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей
Газета.Ru вчера в 11:25
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.
Известия вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в центр для тяжелобольных
Актрису частично парализовало На днях по Сети стала распространяться информация о выписке Анастасии Заворотнюк.
WomanHit.ru вчера в 03:53
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости вчера в 16:12