Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России

По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская – более 37 миллионов. Россия находится на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
РИА Новости00:24

Подробнее о событии

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10

Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

Национальная служба новостей01:02

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Эксперты подсчитали число мигрантов в России

Говорит Москва00:10

Названо число мигрантов в России

Газета.Ruвчера в 23:59

Названа доля мигрантов в России

URA.Ru01:02
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган не исключает рождения еще одного ребенка

Bimru.ru вчера в 05:47
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 08 октября в 17:06
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино

Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект

Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.
Известия вчера в 20:59
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Политика

Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»

Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Происшествия

Холмчанка чуть не убила сына-подростка

Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Политика

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС вчера в 22:24
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Хоккей

Президент РФ Владимир Путин посетит Нижний Новгород

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, он примет участие в работе VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 10:02
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Гаджеты

«Яндекс» представил умную колонку, которой можно управлять жестами

Афиша Daily вчера в 05:50
Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 19:16
Происшествия

В США девятилетний ребенок обвиняется в убийстве пяти человек

Против девятилетнего жителя американского штата Иллинойс выдвинуто обвинение в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами), передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Peoria Journal Star.
Росбалт вчера в 23:40
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Наука

Роботизированная рука может работать с крошечными линзами и зеркалами

Рука может работать с объективами и зеркалами разных размеров, даже самыми миниатюрными из них.
Хайтек вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

Очевидцы выписки 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит тяжелобольная пациентка.
Ugpressa.ru вчера в 03:24
Политика

Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям

Президент РФ Владимир Путин напутствовал избранных губернаторов чутко относиться к людям.
ТАСС вчера в 13:24
Общество

Первая в мире клонированная корова умерла в Японии

В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:58
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Армия и оружие

В Польше оценили эффективность российского спецназа

Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
ФАН 08 октября в 23:27
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

По данным Минздрава, только в поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
РБК 01:21
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Футбол

УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости вчера в 16:12
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