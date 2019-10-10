Экономика
Lenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России
По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская – более 37 миллионов. Россия находится на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.
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с чего всё началось
В России удельный вес мигрантов составляет 8%. Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.РИА Новости00:24
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Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
7Дней.ру 08 октября в 12:00
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
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REGNUM вчера в 07:00
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 07 октября в 02:35
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Спорт
Денис Аблязин завоевал золотую медаль на чемпионате мира
Как стало известно, сегодня российская мужская сборная завоевала золотые медали в командном зачете.
Пенза-взгляд вчера в 11:10
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
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Газета.Ru 08 октября в 17:06
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Армия и оружие
Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию
5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готовит военную операцию на северо-востоке Сирии для борьбы с ОНС, которые Анкара считает террористическими группировками, а Вашингтон — союзниками.
Телеканал RTVI вчера в 07:39
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Космос
Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике
Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Мой город Чебоксары вчера в 05:13
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Армия и оружие
Пуск ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море попал на видео
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил пуск ракет "Калибр" по целям в Черном море.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Происшествия
Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове
Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
REGNUM вчера в 13:31
Здоровье
7 тысяч клещей сосали кровь из жителей Тверской области
За девять месяцев в больницы Тверской обратились больше 7 тысяч человек с жалобами на укусы клещей, треть из которых — дети.
Московский Комсомолец вчера в 04:07
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru 08 октября в 05:28
Теннис
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
Нева Спорт 01:49
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов
Врач паллиативной помощи при онкологическом институте имени Герцена Гузель Абузарова прокомментировала порталу Teleprogramma.pro сегодняшнее состояние тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41