В России удельный вес мигрантов составляет 8%. Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.

с чего всё началось

По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская – более 37 миллионов. Россия находится на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.

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