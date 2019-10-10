Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России

По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская – более 37 миллионов. Россия находится на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

В России удельный вес мигрантов составляет 8%. Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.
РИА Новости00:24

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

Национальная служба новостей01:02

Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10

Эксперты подсчитали число мигрантов в России

Говорит Москва00:10

Названо число мигрантов в России

Газета.Ruвчера в 23:59

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:59, Вашингтон
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

7Дней.ру 08 октября в 12:00
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 07 октября в 02:35
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Спорт

Денис Аблязин завоевал золотую медаль на чемпионате мира

Как стало известно, сегодня российская мужская сборная завоевала золотые медали в командном зачете.
Пенза-взгляд вчера в 11:10
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 08 октября в 17:06
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Армия и оружие

Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готовит военную операцию на северо-востоке Сирии для борьбы с ОНС, которые Анкара считает террористическими группировками, а Вашингтон — союзниками.
Телеканал RTVI вчера в 07:39
Спорт

«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»

«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Космос

Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике

Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Мой город Чебоксары вчера в 05:13
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Армия и оружие

Пуск ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море попал на видео

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил пуск ракет "Калибр" по целям в Черном море.
Sputnik Литва вчера в 23:30
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Происшествия

Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове

Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
REGNUM вчера в 13:31
Здоровье

7 тысяч клещей сосали кровь из жителей Тверской области

За девять месяцев в больницы Тверской обратились больше 7 тысяч человек с жалобами на укусы клещей, треть из которых — дети.
Московский Комсомолец вчера в 04:07
Политика

Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе

Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru 08 октября в 05:28
Теннис

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Нева Спорт 01:49
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов

Врач паллиативной помощи при онкологическом институте имени Герцена Гузель Абузарова прокомментировала порталу Teleprogramma.pro сегодняшнее состояние тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
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