В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек. Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.

Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Политика Фонд Навального признан иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Игры Sony подтвердила анонс PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.

Происшествия Скорость была под 150 км/ч: как екатеринбурженка разбила «Делимобиль» и погубила пассажира Если бы Тахтееву обвинили в пьяной аварии, ей по закону грозило бы от 5 до 12 лет колонии.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Армия и оружие В США заявили об эвакуации «самых опасных» пленных боевиков из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" боевиков ИГ* из тех районов, где проходит турецкая военная операция против сирийских курдов.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Политика В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.

Происшествия Уголовное дело завели на депутата Заксобрания Забайкалья Белоногова Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Забайкалья Сергея Белоногова.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.

Шоу-бизнес Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.

Политика Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Кино Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.