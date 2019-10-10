Экономика
Lenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России
В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек. Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru вчера в 11:03
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Политика
Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс
ТВ Центр вчера в 09:52
Армия и оружие
Турция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии
Известия вчера в 16:22
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Футбол
Буффон: «Ювентус» — единственный клуб, в котором я согласен быть вторым вратарём
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своём возвращении в туринский клуб.
Чемпионат вчера в 23:03
Происшествия
Скорость была под 150 км/ч: как екатеринбурженка разбила «Делимобиль» и погубила пассажира
Если бы Тахтееву обвинили в пьяной аварии, ей по закону грозило бы от 5 до 12 лет колонии.
Екатеринбург Онлайн вчера в 09:59
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Армия и оружие
В США заявили об эвакуации «самых опасных» пленных боевиков из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" боевиков ИГ* из тех районов, где проходит турецкая военная операция против сирийских курдов.
Газета.Ru вчера в 16:56
Футбол
Шюррле оценил московские пробки
RT на русском вчера в 16:53
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета 07 октября в 07:47
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль вчера в 16:51
Происшествия
Уголовное дело завели на депутата Заксобрания Забайкалья Белоногова
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Забайкалья Сергея Белоногова.
Zab.RU вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Майли Сайрус экстренно госпитализирована
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
7Дней.ру вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца
В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.
Дни24 вчера в 21:10
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru вчера в 07:45
Футбол
Стала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
vtomske.ru вчера в 23:25
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.
Известия вчера в 20:59
Экономика
Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса
За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01