"По оценкам ООН и Всемирного банка по абсолютному числу мигрантов лидируют с огромным отрывом США – более 50 миллионов человек, затем Саудовская Аравия – более 37, Германия и Россия – более 12, Великобритания и ОАЭ – более 8, Франция и Канада – чуть менее 8 миллионов человек", - рассказала Егорова.

с чего всё началось

В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек. Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.

Армия и оружие Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары проводить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии ввиду Аданского соглашения, подписанного с Дамаском в 1998 году, сообщает Yeni Safak.

Политика США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.

Происшествия Мама не разрешает: ЗАГС ответил полиции, почему у дзержинца нет детей Сотрудники ЗАГСа были удивлены подобным вопросом, но не растерялись и изобретательно на него ответили, указав сразу несколько возможных причин, почему у дзержинца нет детей.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Общество Какие продукты защитят от рака молочной железы Ученые нашли способ снизить риск рака груди. Медики рассказали о продуктах, которые помогут снизить вероятность рака молочной железы.

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Здоровье Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.

Шоу-бизнес Сергей Светлаков впервые показал старшего сына Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Космос Как образуются магнетары во вселенной Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Политика Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Космос У Сатурна нашли 20 новых спутников Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.

Финансы Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Культура Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов» 9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.

Политика Москва и Каир обсудили возобновление чартерного авиасообщения Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после трагедии, связанной с крушением над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа».