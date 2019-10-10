Общество
Lenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России
В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек. Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
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с чего всё началось
"По оценкам ООН и Всемирного банка по абсолютному числу мигрантов лидируют с огромным отрывом США – более 50 миллионов человек, затем Саудовская Аравия – более 37, Германия и Россия – более 12, Великобритания и ОАЭ – более 8, Франция и Канада – чуть менее 8 миллионов человек", - рассказала Егорова.РИА Новостивчера в 20:30
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары проводить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии ввиду Аданского соглашения, подписанного с Дамаском в 1998 году, сообщает Yeni Safak.
RT на русском 05:10
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Происшествия
Мама не разрешает: ЗАГС ответил полиции, почему у дзержинца нет детей
Сотрудники ЗАГСа были удивлены подобным вопросом, но не растерялись и изобретательно на него ответили, указав сразу несколько возможных причин, почему у дзержинца нет детей.
Время Н 04:32
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На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Общество
Какие продукты защитят от рака молочной железы
Ученые нашли способ снизить риск рака груди. Медики рассказали о продуктах, которые помогут снизить вероятность рака молочной железы.
Piter.tv 02:34
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Космос
Как образуются магнетары во вселенной
Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.
AstroNews.ru вчера в 16:31
Политика
В Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения
Радио Sputnik 08 октября в 09:09
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
3DNews вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Kleo.ru вчера в 07:49
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru 08 октября в 05:28
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru вчера в 02:34
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Политика
Москва и Каир обсудили возобновление чартерного авиасообщения
Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после трагедии, связанной с крушением над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа».
ТК Звезда 04:54
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31