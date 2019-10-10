Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.
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Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
РИА Новости00:24

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Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

РБК02:43

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10

Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

Национальная служба новостей01:02

Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Названа численность мигрантов в России

Газета.Ru02:31

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09
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Общество

В России могут ввести блокировку пользователей мессенджеров и e-mail

Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию, заново внесен в Госдуму.
Ведомости 08 октября в 11:06
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 11:46
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Общество

Родителей курящих детей могут начать штрафовать

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика

Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах

Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Neva.Today вчера в 16:18
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Шоу-бизнес

Подписчики «диагностировали» Анне Хилькевич анорексию

WomanHit.ru вчера в 11:40
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Авто

BMW представила М-версию 8-Series Gran Coupe

Как сообщалось ранее, стандартный 8-Series Gran Coupe поступит в продажу в России 15 октября.
Авторамблер вчера в 04:39
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Футбол

Петр Чех начал хоккейную карьеру

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провальный прокат фильма

Телеканал 360° 08 октября в 05:23
Происшествия

В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Наука

Южные киты спасаются от косаток, переходя на шепот

Из-за своих размеров взрослые особи не имеют естественных врагов, но охота косаток на детенышей является довольно обычным делом, а защитить свое потомство киту, не имеющему зубов и питающемуся планктоном, довольно сложно.
Популярная механика вчера в 13:18
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Интернет

Аналитики ждут появления стандарта 6G

Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Коммерсантъ вчера в 18:19
Наука

Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США

МедиаПоток 08 октября в 13:21
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Происшествия

Поезд с радиоактивным вагоном прибыл из Берлина в Москву

Труд 08 октября в 15:04
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Здоровье

В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию

Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Автоспорт

Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России

Чемпионат 01:54
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