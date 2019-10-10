Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

с чего всё началось

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.

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