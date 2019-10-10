Общество
Газета.RuНазвана численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.
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с чего всё началось
Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.РИА Новости00:24
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:00, Вашингтон
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
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Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
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Экономика
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Экономика
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Компания Saudi Aramco может реализовать в ходе первичного публичного размещения (IPO) 2% акций, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 04:24
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Lenta.ru вчера в 16:31
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Серхио Рамос хочет сыграть на Олимпиаде-2020
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Sports.ru 03:57
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 08 октября в 05:02
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
РИА Новости 04:19
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
ТАСС 08 октября в 09:02
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Политика
Евродепутат заявил, что в коррупции на Украине виновата Россия
Евродепутат, который поддерживает Киев, попытался найти оправдание коррупции на Украине в российском влиянии.
Южный Федеральный 03:02
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
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Сергей Жигунов: Анастасия Заворотнюк находится дома
Сергей Жигунов дал небольшое интервью прессе. Артист рассказал, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится дома.
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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
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Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", заявил действующий глава государства Владимир Зеленский .
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
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RT на русском вчера в 05:43
Армия и оружие
Минобороны Турции объявило о захвате обозначенных целей в Сирии
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Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Технологии
Эксперт GSMA рассказал о влиянии 5G на здоровье
Директор отдела нормативно-правового регулирования GSMA Джон Джусти в интервью "Газете.Ru" прокомментировал информацию о том, что 5G может быть потенциально опасно для здоровья.
Газета.Ru 02:43