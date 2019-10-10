Политика

ПрофильПрофильСреди стран бывшего СССР по притоку мигрантов лидирует Казахстан

Что касается бывших прибалтийских республик, то охотнее всего мигранты едут в Эстонию, где их доля достигает 14,7%. В Латвии процент мигрантов чуть ниже — 13%, и совсем немного их в Литве — около 4%. В понедельник, 7 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год.
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Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

РБК02:43

Названа численность мигрантов в России

Газета.Ru02:31

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09

Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

Национальная служба новостей01:02

Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Эксперт рассказала, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
Политика

Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17

Московский Комсомолец 08 октября в 17:15
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Происшествия

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:28
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Кино

«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb

Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».
Взгляд.ру 05:49
Политика

Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО

«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Энергетика

Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.
Интерфакс 05:42
Происшествия

В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат 06:14
Политика

Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
Политика

Зеленский исключил подачу воды с Украины в Крым

Президент Украины исключил возможность возобновления подачи воды с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу.
ИА Крыминформ 09:17
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Армия и оружие

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Армия и оружие

Foreign Policy (США): Россия готовится к конфликту с США в Карибском бассейне (Foreign Policy)

Хотя Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA), нефть из этой страны по-прежнему поступает на мировые рынки.
ИноСМИ 10:29
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие

Курды обстреляли турецкие города

Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Взгляд.ру 08:21
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Единоборства

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

Президент Владимир Путин в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" познакомился с российскими боксерами.
Вести.Ru 10:09
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Игры

Похоже, следующая Assassin’s Creed выйдет с подзаголовком Legion

На сайте австралийского магазина розничных продаж Gameware была замечены лоты игры Assassin's Creed Legion для всех платформ.
Gmbox.ru 07:18
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика

Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию

15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Ведомости 09:07
Политика

Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск

Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Говорит Москва 10:11
Политика

В США арестовали близких к Трампу бизнесменов, засветившихся на Украине

Двое бизнесменов, тесно связанных с президентом США Дональдом Трампом, были задержаны правоохранительными органами.
Новостной фронт 10:31
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра в нефтяной отрасли в 2020 году Минск оценил в $400 млн.
Газета.Ru 10:26
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