Политика
KM.ruПодсчитана доля мигрантов в России
Как рассказала изданию завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, Елена Егорова, доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около 8 процентов. По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.
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Происшествия
В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба
Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в эту пятницу у украинских властей будет последняя возможность начать отвод сил вблизи Петровского.
Авто
Kia Seltos начал бить рекорды продаж
Новинка бренда Kia - кроссовер Seltos - оправдывает щедро розданные ему авансы.
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали военную операцию Турции в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков призвал все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию своих дальнейших шагов на фоне начала военной операции Турции «Источник мира».
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Футбол
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Политика
Зеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать автономии региона.
Политика
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами.
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020
Происшествия
В Башкирии на заводе «Полиэф» из-за аварии разлились стоки
Часть жидкости разлилась на территории, прилегающей к предприятию. К счастью, обошлось без пострадавших.
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить себе оклад почти на половину текущей суммы.
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Наука
В Китае продемонстрировали концепт «боевой летающей тарелки»
На одном из стендов был представлен необычный экспонат, напоминающий классическое НЛО. Концепт получил название Super Great White Shark.
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Политика
Зеленский указал на ошибки сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.