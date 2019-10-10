Политика

KM.ruKM.ruПодсчитана доля мигрантов в России

Как рассказала изданию завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, Елена Егорова, доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около 8 процентов. По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.
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Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

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Названа численность мигрантов в России

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Эксперт рассказала, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

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Lenta.ruвчера в 23:09
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В ДНР заявили, что у Киева осталась последняя возможность отвести силы

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Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
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Помощник президента России Юрий Ушаков призвал все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию своих дальнейших шагов на фоне начала военной операции Турции «Источник мира».
RT на русском 10:41
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Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
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Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать автономии региона.
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Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
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Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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На одном из стендов был представлен необычный экспонат, напоминающий классическое НЛО. Концепт получил название Super Great White Shark.
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Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
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МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
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Зеленский указал на ошибки сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
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