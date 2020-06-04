с чего всё началось

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.

Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Авто Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».

Общество В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске 3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара. 2K

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 606

Технологии Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 49

Общество Россияне стали чаще покупать водку в большой таре Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen. 56

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге. 2,1K

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 30

Общество Смертность в Петербурге выросла на треть в мае Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. 102

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Здоровье Бессмысленным ношение масок на улице считает израильский врач Глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье в интервью РИА Новости заявил, что ношение медицинских масок на улице не наносит вред здоровью человека, однако смысла в этом нет, если человек находится на воздухе. 89

Общество Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19. 3K

Культура Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 63

Авто Bentley выпустил свой последний мотор V8 Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.

Общество Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. 488

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,4K

Транспорт Глава РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском Гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках рабочей поездки в среду осмотрит место обрушения моста через реку Колу под Мурманском. 48

Наука Синий свет по ночам довел мышей о депрессии Группа исследователей из разных институтов Китая, обнаружила, что при неоднократном воздействии синим светом на лабораторных мышей по ночам, у животных появляются симптомы депрессии.