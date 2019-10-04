Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.

с чего всё началось

Отмечается, что стоимость выброшенных россиянами и торговыми сетями продуктов составляет более 1,6 трлн руб. Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек целый год, при этом это больше, чем живущих за чертой бедности россиян.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Гаджеты Найден способ читать чужую переписку в WhatsApp с помощью гифок Специалист пояснил, что уязвимость была найдена в механизме создания превью в галерее для изображений, а также гифок.

Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.

Авто Subaru Impreza обновился и стал технологичнее Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.

Армия и оружие Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.

Политика На Украине пересмотрят дела против связанной с сыном Байдена компании Генпрокуратура Украины занялась пересмотром дел, связанных с газовой компанией Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Происшествия В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика В России в 2019 году предотвратили четыре теракта Четыре теракта - в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже - предотвращены на территории Центрального федерального округа за первые восемь месяцев 2019 года.

Футбол УЕФА объявил состав команды недели Лиги Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды недели Лиги Европы. Об это сообщает официальный сайт организации.

Здоровье В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".

Гаджеты Подтвердился выход новых AirPods с шумоподавлением В бета-версии iOS 13.2 нашлось подтверждение выхода новой версии беспроводных наушников AirPods.

Политика Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве Премьер Великобритании Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.

Здоровье Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

Общество Россияне назвали необходимую для счастья зарплату Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.

Армия и оружие Госдеп одобрил продажу Украине 150 ракет для Javelin Госдепартамент дал разрешение администрации США на поставку Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39,2 млн долларов.

Политика В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех» Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Армия и оружие В Арктике развернут противоракетные радары Новые радары строятся в Республике Коми и Мурманской области.

Здоровье В России из аптек изымают опасное для здоровья лекарство от язвы Изъятие из аптек популярного препарата для лечения язвы желудка «Зантак» связывают с обнаружением в его составе опасных для здоровья канцерогенов, сообщает в среду, 2 октября, «Коммерсантъ».