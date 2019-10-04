Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.

с чего всё началось

Отмечается, что стоимость выброшенных россиянами и торговыми сетями продуктов составляет более 1,6 трлн руб. Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек целый год, при этом это больше, чем живущих за чертой бедности россиян.

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