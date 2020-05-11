Коронавирус
Lenta.ruПодсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.ТАСС11:34
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Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей
Комсомольская правда11:50
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Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
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Общество
Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалёв
О причинах смерти не сообщается.
Говорит Москва 04:57
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Экономика
Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая
Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Общество
Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Здоровье
В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса
На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
Газета.Ru 10:59
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Кино
В разработку запущен спин-офф «Американской истории ужасов»
Создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи анносировал спин-офф хоррор-антологии, который будет незатейливо называться «Американские истории ужасов».
Игромания.ру 10:47
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Общество
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Электрокар предлагаю с ценником 1,25 миллиона рублей, причем за грузовую платформу, кузов-фургон и электрический отопитель нужно доплачмвать.
Picsnews.net 09 мая в 01:49
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Наука
К концу столетия уровень моря поднимется на метр
Климатологи заявили, что уровень Мирового океана увеличится более чем на метр к концу столетия.
МедиаПоток вчера в 06:32
Политика
Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата
Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 15:02
Шоу-бизнес
Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки
В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
Live24 05:32
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
РИА Новости 14:59
Общество
Специальную доплату установят для российских соцработников
Президент РФ Владимир Путин во время совещания согласился с тем, что сотрудники социальных учреждений несут повышенную нагрузку и риски, поэтому для них установят специальные федеральные доплаты.
Газета.Ru 09:40