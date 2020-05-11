Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
ТАСС11:34

Подробнее о событии

Сумма предложенных президентом к возврату налогов для самозанятых может превысить 1 миллиард рублей

Эхо Москвы14:06

Сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

РЕН ТВ12:13

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Lenta.ru11:54

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых

News.ru12:06

Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей

Комсомольская правда11:50

Объем возврата налогов для самозанятых оценили в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Online11:39

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

ТАСС11:34
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
15
Общество

Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалёв

О причинах смерти не сообщается.
Говорит Москва 04:57
842
Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
28
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
533
Экономика

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
157
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,1K
Здоровье

Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая

Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
60
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
4,6K
Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
64
Общество

Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
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Футбол

Месси пожертвовал 500 тысяч евро аргентинским больницам

Sport.ru 13:42
Общество

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
4
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
66
Здоровье

В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса

На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
Газета.Ru 10:59
2
Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
1
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
81
Кино

В разработку запущен спин-офф «Американской истории ужасов»

Создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи анносировал спин-офф хоррор-антологии, который будет незатейливо называться «Американские истории ужасов».
Игромания.ру 10:47
Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
14
Общество

Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме

Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
1
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
47
Политика

Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений

Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Армия и оружие

Американский беспилотник провел воздушную разведку у границ России

Известия 13:42
Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
245
Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Электрокар предлагаю с ценником 1,25 миллиона рублей, причем за грузовую платформу, кузов-фургон и электрический отопитель нужно доплачмвать.
Picsnews.net 09 мая в 01:49
131
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
188
Наука

К концу столетия уровень моря поднимется на метр

Климатологи заявили, что уровень Мирового океана увеличится более чем на метр к концу столетия.
МедиаПоток вчера в 06:32
39
Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 15:02
25
Шоу-бизнес

Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки

В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
Live24 05:32
1
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

РИА Новости 14:59
2
Общество

Специальную доплату установят для российских соцработников

Президент РФ Владимир Путин во время совещания согласился с тем, что сотрудники социальных учреждений несут повышенную нагрузку и риски, поэтому для них установят специальные федеральные доплаты.
Газета.Ru 09:40
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