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Lenta.ruLenta.ruПодсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
ТАСС11:34

Подробнее о событии

Сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

РЕН ТВ12:13

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых

News.ru12:06

Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей

Комсомольская правда11:50

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Lenta.ru11:54

Журавлёв оценил сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Парламентская газета12:02

Объем возврата налогов для самозанятых оценили в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Online11:39

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

ТАСС11:34
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
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Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами

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"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
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Путин отметил, что в этих отраслях занято большое количество сотрудников.
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Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
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Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней

В России завершается единый период нерабочих дней всех отраслей экономики.
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Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
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Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей страны завершается.
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Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
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В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
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Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
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На Кубани продлили карантин до 23 мая

Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
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В Ингушетии сотрудник полиции погиб во время оформления ДТП

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РИА Новости 12:09
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Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
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Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
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Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
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В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации с коронавирусом объявил об окончании периода нерабочих дней в России.
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Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса

«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
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В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
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Журавлев Николай
Российский политик
Российский государственный деятель, политик, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Костромской области.
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