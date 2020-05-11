Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

с чего всё началось

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

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