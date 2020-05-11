Коронавирус
Lenta.ruПодсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.ТАСС11:34
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Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей
Комсомольская правда11:50
Журавлёв оценил сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей
Парламентская газета12:02
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РИА Новости 12:09
Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
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Газета.Ru вчера в 16:52
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Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество
В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
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Автоновости дня 07:06
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Коммерсантъ 11:02
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Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
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«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
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В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
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