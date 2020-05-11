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Lenta.ruПодсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.ТАСС11:34
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Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей
Комсомольская правда11:50
Журавлёв оценил сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей
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