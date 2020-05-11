Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. Такое предположение высказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
ТАСС11:34

Подробнее о событии

Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей

Комсомольская правда11:50

Сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

РЕН ТВ12:13

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых

News.ru12:06

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Lenta.ru11:54

Сумма предложенных президентом к возврату налогов для самозанятых может превысить 1 миллиард рублей

Эхо Москвы14:06

Объем возврата налогов для самозанятых оценили в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Online11:39

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

ТАСС11:34
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
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Политика

Сегодня Путин выступит с обращением к россиянам

Глава государства выступит с очередным обращением к россиянам сегодня, 11 мая, во второй половине дня.
Sochi.com 06:55
3K
Общество

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
506
Общество

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
4
Общество

Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России

Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
2,2K
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Здоровье

Ношение масок в Чувашии станет обязательным

«В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:52
29
Общество

Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 09 мая в 01:49
1K
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,1K
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Шоу-бизнес

Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей

iReactor 07:28
51
Общество

Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
838
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 20:47
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Кино

Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина

В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru 15:42
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
231
Общество

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
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Игры

С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator

На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
2
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
52
Общество

Алексей Дюмин дал поручения по итогам обращения президента

В рамках заседания Алексей Дюмин дал ряд поручений.
Московский Комсомолец Тула 13:56
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
240
Экономика

В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
1
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

РИА Новости 14:59
2
Авто

Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет

Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe вчера в 11:00
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
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Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
6
Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
652
Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
8
Происшествия

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

РБК 15:55
3
Общество

СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой

Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
7
Как работают Яндекс.Новости?
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