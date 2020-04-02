Саудовская Аравия вечером 2 апреля официально отреагировала на предложение американского президента Дональда Трампа сократить добычу нефти в пределах 10 млн б/ с, чтобы восстановить баланс на рынке. Эр-Рияд предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК + и начать переговоры.

с чего всё началось

Цена нефти может восстановиться на $15–20 за баррель, если Россия, Саудовская Аравия и США согласуют новую сделку по сокращению добычи нефти. Такое мнение высказал первый вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Моя позиция по-прежнему такая: что сделка очень нужна России.

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