Энергетика

News.ruNews.ruФедун назвал возможные доходы РФ от новой сделки ОПЕК+

Цена нефти может восстановиться на $15–20 за баррель, если Россия, Саудовская Аравия и США согласуют новую сделку по сокращению добычи нефти. Такое мнение высказал первый вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Моя позиция по-прежнему такая: что сделка очень нужна России.
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с чего всё началось

Федун: доходы РФ от новой сделки по сокращению добычи нефти могут вырасти на $100-200 млн

Саудовская Аравия вечером 2 апреля официально отреагировала на предложение американского президента Дональда Трампа сократить добычу нефти в пределах 10 млн б/ с, чтобы восстановить баланс на рынке. Эр-Рияд предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК + и начать переговоры.
ТАССвчера в 12:52

Подробнее о событии

Подсчитана выгода России от новой нефтяной сделки

Lenta.ru06:01

Федун: доходы РФ от новой сделки по сокращению добычи нефти могут вырасти на $100-200 млн

ТАССвчера в 12:52

Доходы России от новой сделки по сокращению добычи нефти могут вырасти на 200 миллионов долларов

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Федун оценил возможные доходы России от новой сделки по сокращению добычи нефти

Ведомостивчера в 13:05

«Сделка очень нужна»: Федун оценил возможные доходы России от сделки по сокращению добычи

Forbesвчера в 13:56

Федун назвал возможные доходы РФ от новой сделки ОПЕК+

News.ruвчера в 12:49

Михаил Крутихин: «В нефтяном вопросе РФ недооценила конкурентов и переоценила себя»

Новые Известиявчера в 05:49
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Комментарии

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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Путин поручил снизить стоимость ипотеки

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