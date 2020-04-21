Транспорт
Российская газетаЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам. Такие данные привели в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
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Комментарии
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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Газета.Ru 09:25
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $23
Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Московский Комсомолец 03:59
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Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
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Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
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Российская газета 17:44
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире "Эха Москвы" заявила, что в России пандемия коронавируса находится в стадии роста.
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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Политика
Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт
Президент США Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт во вторник, 21 апреля.
Известия 16:39
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
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Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID
Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.
РБК 18:23
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам
Патриарх Кирилл написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и попросил его дать церквям отсрочку по коммунальным платежам.
Политсовет 08:46
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Бельгийские F-16 перехватили Су-24 и прикрывавшие их Су-27
Военное дело 06:43
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Наука
Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 02:25
Энергетика
Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
RT на русском 14:06
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Общество
Конец истории: CDP признана банкротом
Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.
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Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК
К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад 17:29
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Елена Подкаминская скрыла беременность на съемках сериала
Елена Подкаминская скрыла беременность на съемках сериала Елена Подкаминская снималась в сериале, будучи глубоко беременной.
Экспресс газета 02:32
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29