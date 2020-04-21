Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам. Такие данные привели в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

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