Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам. Такие данные привели в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
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В Москве без пропусков за день передвигалось 250 тысяч автомобилей

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Более 3 миллионов водителей Москвы привязали номер машины к цифровому пропуску

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ТАСС13:25

Около 800 тысяч автомобилей в Москве передвигаются без пропуска

Вести.Ru06:23
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