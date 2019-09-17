Экономика

ИзвестияИзвестияПодсчитано число российских туристов в Грузии

Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы. Как оказалось, в июне-августе этого года страну посетили порядка 519,2 тыс. россиян. Этот показатель на 1,1% больше прошлогоднего.
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В Грузии подсчитали число туристов из России

РЕН ТВ15:08

Подсчитано число российских туристов в Грузии

Известия17:25

Названо число российских туристов в Грузии за лето

Газета.Ru15:28

Грузия потеряла почти $47 млн из-за российских туристов

Телеканал 360°18:28

Нацбанк: Грузия в августе потеряла 10% доходов от туристов

Sputnik Грузия02:25

Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

Интерфаксвчера в 03:00

Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

Российская газета17 сентября в 15:19
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Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Политика

Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Энергетика

Дания решила перейти на российский газ

Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Политика

У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»

Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.
РИА Новости 13:48
Армия и оружие

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Футбол

Базель — Краснодар 5:0

Два российских футбольных клуба, «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи группового этапа Лиги Европы.
Национальная служба новостей 12:51
Космос

По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит

В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
XXII век вчера в 13:26
Политика

Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников

Известия 05:55
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Космос

В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид

Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Политика

Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».
Коммерсантъ 17:24
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Футбол

«Если „Спартак“ станет чемпионом — будет идеально». Ларссон — о Москве, Майкле Джордане и целях

Настя Тукитук и Мбаппе из 2Drots сходили на базу московского «Спартака», где расспросили нападающего Джордана Ларссона о его адаптации в России и предложили ему необычный челлендж.
Sport24.ru 12:20
Кино

Умер французский актер Шарль Жерар

Московский Комсомолец 15:37
Здоровье

Названы опасные заболевания, которые легко перепутать с простудой

С простудных симптомов начинается такая опасная инфекция, как менингит.
Московский Комсомолец 10:41
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия

Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура

Коммерсантъ 16:12
Наука

Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа

Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
РИА Новости 10:34
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Политика

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС 17:03
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Происшествия

В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца

Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Футбол

Гончаренко объяснил провал ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в первом матче группового этапа Лиги Европы от "Лудогорца".
Российская газета 17:45
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