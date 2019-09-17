Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы. Как оказалось, в июне-августе этого года страну посетили порядка 519,2 тыс. россиян. Этот показатель на 1,1% больше прошлогоднего.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Политика Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

Политика Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове «Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Энергетика Дания решила перейти на российский газ Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.

Политика У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера» Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.

Армия и оружие В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.

Футбол Базель — Краснодар 5:0 Два российских футбольных клуба, «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи группового этапа Лиги Европы.

Космос По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.

Космос В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.

Политика Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019» Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».

Культура Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

Происшествия В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Космос Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.

Футбол «Если „Спартак“ станет чемпионом — будет идеально». Ларссон — о Москве, Майкле Джордане и целях Настя Тукитук и Мбаппе из 2Drots сходили на базу московского «Спартака», где расспросили нападающего Джордана Ларссона о его адаптации в России и предложили ему необычный челлендж.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.

Наука Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.

Политика Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.

Футбол Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Происшествия В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.