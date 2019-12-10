Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Названо число россиян, получающих серую зарплату

URA.Ru03:09

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвы03:04

Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

RT на русском04:13

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ruвчера в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Эхо Москвы 05:01
Спорт

WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
News.ru вчера в 05:46
Политика

ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР по-прежнему готова к прямому диалогу с Киевом.
РИА Новости 05:09
Футбол

Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее

По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее.
Нева Спорт 04:46
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

ТАСС 05:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал вчера в 03:30
Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor 04:10
Авто

В России отзывают более 1,1 тыс. автомобилей Subaru Impreza

Японская компания Subaru из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1125 автомобилей Subaru Impreza.
Автоновости дня 03:50
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях

RuNews24.ru вчера в 07:40
Политика

Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
REGNUM 01:23
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Космос

Резервный спутник «Глонасс» запустят в 2020 году

Резервный навигационный спутник "Глонасс-М" намерены запустить на орбиту в 2020 году.
Газета.Ru 07 декабря в 19:58
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Общество

Пенсии могут защитить от взыскания долгов

Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.
Газета.Ru вчера в 02:12
Политика

Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

Российская газета 05:39
Общество

Врач-диетолог перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола

Самые вредные для фигуры и организма продукты новогоднего стола назвала врач-диетолог Мария Дубская.
Ясно 02:21
Технологии

Ozon перенесет свои данные в «Яндекс.Облако»

На облако уже закачано 300 Tбайт данных, планируется перенести весь их объем.
Adindex.ru вчера в 22:00
Общество

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Интерфакс вчера в 05:53
Культура

«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

ТАСС 04:28
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать

Почти год лечения и реабилитации дал свои плоды: Ваня Фокин начал бегать. У мальчика были проблемы с ножкой после трагедии 31 декабря.
МедиаЗавод 02:27
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Tvoe-avto.com вчера в 13:04
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

Законопроект о присяге для Росгвардии внесен в Госдуму

Законопроект, вводящий присягу для сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардия), внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.
REGNUM 03:10
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное