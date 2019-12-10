Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
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Администрация мессенджера WhatsApp сообщает, что приложение будет работать на Android 4.0.3 (он установлен на смартфоны, выпущенные после 2011 года) и iOS 9 (эта операционная система появилась четыре года назад).
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31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

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По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
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Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
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Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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