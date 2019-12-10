Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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Названо число россиян, получающих серую зарплату

URA.Ru03:09

Стало известно, сколько россиян получают зарплату «в конверте»

Российская газета02:24

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

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Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ruвчера в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Российская газета 03:53
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Политика

Путин поделился впечатлениями от первой встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин сказал, что остался доволен встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Спорт

WADA подозревает более 60 российских легкоатлетов в применении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
News.ru 03:25
Происшествия

Стало известно о состоянии запертого в ижевской квартире мальчика

Мальчика обнаружили во время рейда социальных работников, после того, как стало известно о трагедии в Можге, где в запертой квартире нашли тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери, скончавшейся от болезни.
Российская газета 03:49
Спорт

Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие

Спорт день за днем 02:23
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Lenta.ru 02:34
Футбол

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

В Воронеже задержали местного жителя Михаила Квасова, которого подозревают в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, информируют Baza и ТАСС .
ЗакC.Ру 04:02
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Финансы

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Гаджеты

Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

Lenta.ru 03:55
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Политика

В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
РИА Новости 03:58
Экономика

Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество

По словам депутата Анатолия Никифорова, ставка налога в первый год должна быть 0,5%, второй – 0,8%, третий – 1%. Объекты, построенные до 31 декабря 2016 года, по мнению депутатов и предпринимателей должны быть освобождены от налога на 5 лет.
Правда УрФО 03:04
Общество

В Казани руководство школы слетало в ОАЭ за счет родителей

Российская газета 02:43
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