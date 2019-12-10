Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
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Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

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Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
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Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

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В Краснодаре задержали мужчину, расстрелявшего охранника ночного клуба

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