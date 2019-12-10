Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.

с чего всё началось

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.

Политика Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".

Общество КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.

Политика В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

Спорт Россию лишили двух Олимпиад и ЧМ по футболу Накануне исполком ВАДА на заседании в Лозанне единогласно поддержал рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, а также постановил на четыре года оставить Россию без крупных международных стартов – олимпиад и чемпионатов мира.

Политика Коммунисты снова использовали мегафон на заседании облдумы Депутаты облдумы от КПРФ предложили установить памятную дату - День гибели промышленности Саратовской области и жертв экономических реформ.

Общество Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

Авто Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).