Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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Стало известно, сколько россиян получают зарплату «в конверте»

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Доходы-«невидимки»: Эксперты оценили масштабы теневой занятости населения

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Газета.Ru00:26

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

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Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ruвчера в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
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Газета.Ru 06:44
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге

Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
REGNUM 07:12
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Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны

Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
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В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
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Китайские авто возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

По оценке специалистов speedme.ru, некоторые автомобили не поддаются защите или антикоррозийной обработке и начинают очень быстро ржаветь с приходом зимы.
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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
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Экономика

Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет

Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
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Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Ридус вчера в 06:23
Экономика

Семьям в Приморье выдали первые ипотечные кредиты под 2% годовых

Торжественная церемония вручения сертификатов для первых трех на Дальнем Востоке получателей ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых состоялась во вторник во Владивостоке в офисе Банка ДОМ.РФ.
ТАСС 02:03
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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 07:05
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
Эхо Москвы вчера в 18:13
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
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Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»

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Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
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Появились соблазнительные фото со съемок сериала «Содержанки»

Экспресс газета 06:56
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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Определены соперники российской футбольной команды перед Евро-2020

Перед началом чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году, сборная России встретится со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии, передает издание Газета.ru.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
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Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь заявил, что ЕС не изменит свою позицию в отношении санкций против России, пока не будет урегулирован кризис на Украине.
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Автодилеры дали прогноз о снижении продаж авто в 2020 году

«АвтоВАЗ» дал свой прогноз на следующий год: продажи легковых авто и LCV в России снизятся до 1,7 млн экземпляров.
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