Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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В чёрных зарплатах утаили пятую часть бюджета России

News.ru09:50

Рейтинговое агентство НКР: В теневом секторе России работает около 13 миллионов человек

Эхо Москвы08:30

Теневой сектор дает работу 13 млн россиян

ПРАЙМвчера в 16:15

Российская экономика ежегодно теряет 3 трлн рублей из-за теневой занятости

Накануне.Ru03:29

В теневой экономике заняты 13 млн россиян

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Известия 12:03
Здоровье

Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины

По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
Sputnik Эстония вчера в 02:17
Общество

Путин поручит продумать защиту вкладов в кредитных кооперативах

Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.
News.ru 14:41
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
РИА Новости 15:15
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Футбол

Анчелотти не собирается уходить в отставку

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после победы над «Генком» (4:0) отрицательно ответил на вопрос об отставке.
Евро-футбол.ру 15:22
Политика

В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства

Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
РИА Новости 13:05
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Армия и оружие

Эрдоган допустил отправку военных в Ливию по примеру «ЧВК Вагнера»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил о присутствии в Ливии наемников российской незарегистрированной частной военной компании «группа Вагнера».
Новая газета 09:03
Политика

Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 15:03
Происшествия

В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
РБК 15:55
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru вчера в 09:06
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».
RT на русском 11:23
Политика

Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.
РИА Новости 13:05
Общество

Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Невские Новости 04:19
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

РИА Новости 14:16
Финансы

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар.
Интерфакс вчера в 02:30
Гаджеты

Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее

Компания Huawei объявила о первых результатах продаж беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3.
Газета.Ru 10:42
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкоголь

Медики назвали алкоголь, который смертельно опасен для здоровья, так как вредит работе сердца и может привести к летальному исходу.
Shraibikus News 07:44
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Коммерсантъ 15:47
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Футбол

Зидан: «Не думаю, что Азару потребуется операция»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не полетит на родину на матч Лиги чемпионов против «Брюгге» по причине травмы голеностопа, которая оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.
Евро-футбол.ру 15:39
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Наука

Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае

В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Вечерняя Москва 07 декабря в 21:51
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Футбол

«Шахтер» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" пропускал в каждом матче.
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Футбол

Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»

Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Нева Спорт 14:11
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