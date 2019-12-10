Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.

с чего всё началось

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

Общество Путин поручит продумать защиту вкладов в кредитных кооперативах Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Футбол Анчелотти не собирается уходить в отставку Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после победы над «Генком» (4:0) отрицательно ответил на вопрос об отставке.

Политика В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Политика Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3 На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Политика Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.

Здоровье Врачи назвали самый опасный для сердца алкоголь Медики назвали алкоголь, который смертельно опасен для здоровья, так как вредит работе сердца и может привести к летальному исходу.

Общество ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Футбол Зидан: «Не думаю, что Азару потребуется операция» Полузащитник «Реала» Эден Азар не полетит на родину на матч Лиги чемпионов против «Брюгге» по причине травмы голеностопа, которая оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.