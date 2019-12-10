Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

RT на русском04:13

Стало известно, сколько россиян получают зарплату «в конверте»

Российская газета02:24

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвы03:04

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ruвчера в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Политика

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Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
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На обратной стороне Луны заметили инопланетные объекты

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