Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБК09 декабря в 16:00

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Российская газета04:02

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвывчера в 03:04

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ruвчера в 01:32

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ruвчера в 00:26

Доходы-«невидимки»: Эксперты оценили масштабы теневой занятости населения

Царьград09 декабря в 22:09

Экономисты подсчитали количество неофициально занятых россиян

News.ru09 декабря в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБК09 декабря в 16:00
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

В Совфеде согласились с желанием россиян больше зарабатывать

Порядка 35% россиян считают, что справедливым заработком рабочего человека является не менее 50 тысяч рублей.
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