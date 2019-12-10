Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.

с чего всё началось

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.

Политика Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.

Культура Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Спорт Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020 Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.

Происшествия Генпрокурор проявил себя генадвокатом В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Общество Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Здоровье Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.

Шоу-бизнес Дима Билан показал фото с красавицей-сестрой Анна приняла участие в съемках со старшим братом. 37-летний певец поделился в своем Instagram фотографией с младшей сестрой.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Политика СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.