Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

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Подсчитано число россиян с черными зарплатами

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News.ruвчера в 20:10

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
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